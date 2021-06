Black Lives Matter, comunicato della FIGC: “Abbiamo lasciato alla squadra la libertà di aderire” (Di lunedì 28 giugno 2021) Federazione italiana e squadra si schierano contro il razzismo. Ecco il comunicato della FIGC: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna ‘Black Lives Matter’. Come già affermato dal Presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, la FIGC ritiene che l’imposizione di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) Federazione italiana esi schierano contro il razzismo. Ecco il: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciareladicampagna ‘’. Come già affermato dal Presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, laritiene che l’imposizione di ...

