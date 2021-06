Biden bombarda di nuovo la Siria | morto un bambino

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – Bombe americane, di. Un attacco dell’aviazione militare degli Stati Uniti ha colpito un’area dellaal confine con l’Iraq. Per l’esattezza i raid Usa hanno centrato poco dopo la mezzanotte la campagna a est della città di Deir Ezzor, causando la morte di une il ferimento di tre civili. A riportarlo è l’agenziana Sana. Quest’ultima cita fonti locali che confermano i raid statunitensi nella zona rurale di al-Bokmal, confineno-iracheno. Si tratta di un’area già presa di mira negli ultimi anni dall’aviazione americana e in cui l’esercito di Damasco è ancora alle ...

Il Primato Nazionale

Nella notte tra domenica e lunedì gli Stati Uniti hanno compiuto un attacco aereo contro alcune milizie filoiraniane al confine tra Iraq e Siria. Il ...Le forze aeree degli Stati Uniti hanno bombardato ieri varie "strutture utilizzate da milizie sostenute dall' Iran " al confine tra Iraq e Siria, provocando la morte di almeno cinque miliziani irachen ...