Bergamo, niente obbligo all’aperto ma tanti ancora con la mascherina: “Non abbassiamo la guardia” (Di lunedì 28 giugno 2021) Primo giorno senza mascherina all’aperto anche a Bergamo, ma in centro città non sono poche le persone che continuano ad indossarla. Chi per abitudine, chi per precauzione verso se stesso o gli altri. “La mattina giro per negozi a fare spese, quindi devo comunque averla a portata di mano – ci racconta Maria, pensionata di 75 anni -. In questa fase preferisco indossarla. Del resto capita di fermarsi a fare due chiacchiere con le persone, inoltre non ho ancora ricevuto la seconda dose di vaccino. Averla mi fa sentire più tranquilla”. Dagli anziani ai più giovani – se non altro quelli che abbiamo intervistato per strada – non ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Primo giorno senzaanche a, ma in centro città non sono poche le persone che continuano ad indossarla. Chi per abitudine, chi per precauzione verso se stesso o gli altri. “La mattina giro per negozi a fare spese, quindi devo comunque averla a portata di mano – ci racconta Maria, pensionata di 75 anni -. In questa fase preferisco indossarla. Del resto capita di fermarsi a fare due chiacchiere con le persone, inoltre non horicevuto la seconda dose di vaccino. Averla mi fa sentire più tranquilla”. Dagli anziani ai più giovani – se non altro quelli che abbiamo intervistato per strada – non ...

