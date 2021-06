Beppe Grillo non sa immaginare un Movimento dove non ha pieni poteri (Di lunedì 28 giugno 2021) Se ci guardiamo indietro, soprattutto al passato più recente, è difficile ricordare un momento in cui il Movimento cinque stelle non si sia trovato nel caos. Nata e cresciuta per rottamare la vecchia politica, la creatura di Beppe Grillo si è ritrovata perennemente impantanata in correntismi, personalismi e altre diatribe che hanno sempre dato la sensazione che tutto stesse per implodere. Oggi stiamo vivendo un altro capitolo di questa storia, con lo scontro tra l’ex premier Giuseppe Conte e, appunto, l’imperatore del Movimento, Beppe Grillo. (foto: LaPresse – Guglielmo Mangiapane)Il tema ... Leggi su wired (Di lunedì 28 giugno 2021) Se ci guardiamo indietro, soprattutto al passato più recente, è difficile ricordare un momento in cui ilcinque stelle non si sia trovato nel caos. Nata e cresciuta per rottamare la vecchia politica, la creatura disi è ritrovata perennemente impantanata in correntismi, personalismi e altre diatribe che hanno sempre dato la sensazione che tutto stesse per implodere. Oggi stiamo vivendo un altro capitolo di questa storia, con lo scontro tra l’ex premier Giuseppe Conte e, appunto, l’imperatore del. (foto: LaPresse – Guglielmo Mangiapane)Il tema ...

