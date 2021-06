Belgio, piove sul bagnato: Mignolet lascia il ritiro, al suo posto Kaminski (Di lunedì 28 giugno 2021) Non c’è tregua per il Belgio: i prossimi avversari dell’Italia, dopo le brutte notizie ricevute da Kevin De Bruyne, perdono definitivamente Simon Mignolet. Il loro estremo difensore ha dovuto lasciare il ritiro della selezione per un infortunio ed è stato sostituito dal ventottenne Thomas Kaminski. Il portiere, attualmente, milita nel Blackburn e si aggregherà ai compagni in vista dei quarti di finale contro gli azzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Non c’è tregua per il: i prossimi avversari dell’Italia, dopo le brutte notizie ricevute da Kevin De Bruyne, perdono definitivamente Simon. Il loro estremo difensore ha dovutore ildella selezione per un infortunio ed è stato sostituito dal ventottenne Thomas. Il portiere, attualmente, milita nel Blackburn e si aggregherà ai compagni in vista dei quarti di finale contro gli azzurri. SportFace.

Belgio, non solo De Bruyne: problemi fisici anche per Eden Hazard Piove sul bagnato in casa Belgio: dopo i problemi accusati da Kevin De Bruyne alla caviglia sinistra, anche Eden Hazard si è dovuto arrendere ad un infortunio. Queste le condizioni dell'attaccante del ...

