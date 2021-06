Belgio, Martinez: “Notizie positive per De Bruyne e Hazard. Gli infortuni non sono gravi” (Di lunedì 28 giugno 2021) Il ct del Belgio, Roberto Martinez, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati e in particolar modo su De Bruyne e Hazard. “E’ presto ma posso dire quel che sappiamo. Le informazioni sono positive per entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno infortuni gravi. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio. Prenderemo ogni giorno come un’opportunità per provare ad averli: saranno al camp, vedremo come staranno. Purtroppo c’è un’informazione negativa su Mignolet: ha lasciato il ritorno e abbiamo portato qui ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) Il ct del, Roberto, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati e in particolar modo su De. “E’ presto ma posso dire quel che sappiamo. Le informazioniper entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio. Prenderemo ogni giorno come un’opportunità per provare ad averli: saranno al camp, vedremo come staranno. Purtroppo c’è un’informazione negativa su Mignolet: ha lasciato il ritorno e abbiamo portato qui ...

Advertising

SkySport : Belgio, Martinez: 'L'Italia è un esempio, miglior squadra degli Europei' #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Martinez… - napolista : Il ct del Belgio in conferenza: “La partita con l’Italia è venerdì e sarà difficile in ogni caso averli al massimo… - Emanuel70123144 : RT @cmdotcom: #Belgio, Martinez: '#DeBruyne e #Hazard in campo con l'#Italia? Non è ancora finita per loro, aspettiamo altre 24 ore' #Belgi… - cmdotcom : #Belgio, Martinez: '#DeBruyne e #Hazard in campo con l'#Italia? Non è ancora finita per loro, aspettiamo altre 24 o… - TheItalianTimes : ?? GLI AZZURRI AI QUARTI ???? #Euro2020, il #2luglio si giocherà #ItaliaBelgio. #Martinez dovrà quasi certamente rinun… -