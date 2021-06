Belgio | Martinez | “Notizie positive per De Bruyne e Hazard Gli infortuni non sono gravi”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il ct del, Roberto, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati e in particolar modo su De. “E’ presto ma posso dire quel che sappiamo. Le informazioniper entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio. Prenderemo ogni giorno come un’opportunità per provare ad averli: saranno al camp, vedremo come staranno. Purtroppo c’è un’informazione negativa su Mignolet: ha lasciato il ritorno e abbiamo portato qui ...

Il ct delin conferenza: "La partita con l'Italia è venerdì e sarà difficile in ogni caso averli al massimo della forma" Roberto, commissario tecnico del, ha fornito un aggiornamento in conferenza stampa sulle condizioni di Kevin De Bruyne e Eden Hazard.1 Eden Hazard e Kevin De Bruyne in campo con l'Italia nei quarti di finale di Euro 2020? Ilci spera ancora . Il ct Robertoè intervenuto in conferenza stampa e ha fatto il punto sulla situazione: 'Non ci sono dei danni strutturali importanti. Questo vuol dire che il loro ...Il Belgio perde un giocatore convocato ad Euro 2020 per infortunio. Salterà il quarto di finale contro l’Italia Il Belgio perde un giocatore per infortunio in vista del quarto di finale di Euro 2020 c ...Le parole del Commissario Tecnico del Belgio, in conferenza stampa, in vista del match contro l'Italia a Monaco di Baviera.