Belgio | Martinez | «Infortuni De Bruyne e Hazard? Sensazioni positive | non sono gravi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roberto, ct del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Italia. Le sue parole Roberto, ct del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Italia. Le sue parole.– «Siamo ottimisti per entrambi,col gruppo e non hanno lesioni. Ma è una corsa contro il tempo, la prossima partita è venerdì e averli al massimo della forma sarà difficile. Seguiremo l’evolversi della situazione, se riuscissimo a raggiungere le semifinali ci saranno. Mignolet? Ha un problema al ginocchio e gli permettiamo di andare in ...