Belgio-Italia, tegola pesante per Martinez: addio quarti (Di lunedì 28 giugno 2021) Brutte notizie per il Belgio. Dopo l'infortunio di De Bruyne durante la partita col Portogallo, arriva l'addio definitivo di un altro dei giocatori di Martinez. L'Italia di Roberto Mancini si prepara ai quarti di finale degli Europei. Dopo aver passato il girone a pieni voti, gli azzurri si sono imposti (non senza difficoltà) contro l'Austria.

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Belgio ?? #Italia ?? Quarti di finale ?? Venerdì 2 luglio, ore 21 ?? Football Arena Munich ?? Monac… - GoalItalia : L'Italia nei quarti se la vedrà con il Belgio ????????? Appuntamento a Monaco di Baviera per il 2 luglio alle 21.00 ???? - Adnkronos : Italia si inginocchia, La Russa: “E se Belgio fa capriole, copiamo?”. - CalcioNews15 : Venerdì 2 luglio ci sarà la partita degli #EURO2020 Italia vs Belgio. Scrivetemi le vostre previsioni per questa pa… - RosaCanale4 : Semplicemente, Italia Belgio, prima dell'umiliazione degli Azzurri in ginocchio, spegnere la tivù e riaccenderla dopo 2 minuti ???? ???? ???? ???? -