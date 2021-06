Belgio-Italia | Acerbi | “Come si ferma Lukaku? Col gruppo”

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Cosa bisogna fare contro un giocatoresidi squadra, sicon il singolo. E’ un grandissimo attaccante, ha fatto la differenza in Serie A, sta facendo la differenza con ilche ha De Bruyne, Hazard, tantissimi grandi giocatori. Lui è uno con cui devi sempre stare sul pezzo, sempre attento. Lo abbiamo giàto, si conosce già, ma sappiamo che è un giocatore a cui se lasci mezzo spazio ti fa gol”. Sono queste le parole di Francesco, difensore della Lazio e della Nazionale, in vista del quarto di finale contro il ...

Lo fa intendere un comunicato ufficiale della nostra federcalcio in vista didi venerdì prossimo. Il comunicato della Figc "La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo ...Lo ha detto in conferenza stampa Roberto Martinez, ct delche il 2 luglio affronterà l'nei quarti di finale degli Europei 2020. Quella con gli Azzurri "sarà una partita diversa - ha ...Le parole del difensore dell'Italia, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni della UEFA, in vista del match con il Belgio.Il prossimo avversario dell'Italia a Euro 2020 sarà il Belgio. Big match dunque venerdì 2 luglio tra Azzurri e Diavoli Rossi sotto riflettori dell'Allianz Arena di Monaco ...