Belgio, Eden Hazard: “Europeo finito? Ancora non so, ho dolore” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non so quello che ho, mi fa un po’ male e vediamo cosa diranno gli esami. Ho sentito qualcosa ma meno di altre volte, non posso dire che il mio Europeo sia finito ma dovesse essere così resterò per dare il mio sostegno alla squadra“. Lo ha detto Eden Hazard, uscito per infortunio all’86’ del match tra Belgio e Portogallo agli ottavi di finale di Euro 2020. L’attaccante del Real Madrid potrebbe saltare il quarto di finale contro l’Italia come Kevin De Bruyne, uscito a inizio ripresa per un problema alla caviglia. Attesa per il verdetto degli esami strumentali. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non so quello che ho, mi fa un po’ male e vediamo cosa diranno gli esami. Ho sentito qualcosa ma meno di altre volte, non posso dire che il miosiama dovesse essere così resterò per dare il mio sostegno alla squadra“. Lo ha detto, uscito per infortunio all’86’ del match trae Portogallo agli ottavi di finale di Euro 2020. L’attaccante del Real Madrid potrebbe saltare il quarto di finale contro l’Italia come Kevin De Bruyne, uscito a inizio ripresa per un problema alla caviglia. Attesa per il verdetto degli esami strumentali. SportFace.

