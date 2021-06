Belgio | De Bruyne e Hazard out contro l' Italia? Il CT Martinez fa chiarezza in conferenza stampa

Advertising

angelomangiante : Bollettino medico Belgio. #Euro2020 De Bruyne leggera distorsione alla caviglia nessun legamento interessato Haza… - SkySport : Italia-Belgio, gli infortuni di De Bruyne e Eden Hazard: le news #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #BelgioItalia… - Corriere : L’analisi di Sconcerti: Belgio, perché l’Italia può farcela - glooit : Non solo De Bruyne e Hazard: un altro infortunio per il Belgio leggi su Gloo - ElTrattore : RT @FcInterNewsit: Martinez (ct Belgio): 'Siamo pronti per l'Italia. De Bruyne e Hazard contro gli Azzurri? Al momento è un 50/50' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Bruyne

...Van de. Non c'è nessun grosso problema. Lavoreranno con noi questa settimana e vedremo se potranno essere pronti per venerdì". Lo ha detto in conferenza stampa Roberto Martinez, ct del......De. Non c'è nessun grosso problema. Lavoreranno con noi questa settimana e vedremo se potranno essere pronti per venerdì". Lo ha detto in conferenza stampa Roberto Martinez, ct delche ...Il Belgio, che affronterà l’Italia nei quarti di finale degli Europei, deve fare i conti con gli infortuni patiti da Eden Hazard e Kevin De ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Intervistato dal sito della UEFA, il difensore dell’Italia Francesco Acerbi parla così in vista dei quarti di finale contro i ...