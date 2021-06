Belen Rodriguez non rinuncia al lavoro per la gravidanza | i nuovi impegni e il ritorno in tv

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 28 giugno 2021)è in dolce attesa per la seconda volta, ma non ha intenzione di sospendere la sua carriera, o almeno questo è quanto si evince dai suoi profili social e non solo. In questi giorni di vigilia alla nascita della sua creatura,infatti prosegue la sua attività di influencer e promotrice di brand, come il marchio della sua linea di costumi da bagno. Ma non è tutto. Perché in rete emerge ora anche che lei sia prossima ad un grandenel piccolo schermo, in qualità di timoniera di alcuni programmi tv. Particolari che vi svisceriamo nel nostro articolo....