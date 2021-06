Beautiful puntate America, Bill e Liam in prigione: come andrà a finire (Di lunedì 28 giugno 2021) Beautiful Questa fase della trama sta tenendo i telespettatori Americani col fiato sospeso e, intanto, le indiscrezioni lanciano nuove ipotesi sul futuro degli Spencer Pubblicato su 28 Giugno 2021 come si concluderà la vicenda riguardante la morte di Vinny? A giocare un ruolo centrale ci pensa Thomas, che però viene messo k.o. da Justin. Ed è questo il colpo di scena che le anticipazioni Americane di Beautiful segnalavano da qualche tempo. La soap opera aveva promesso ai telespettatori che sarebbero rimasti incollati al piccolo schermo con il fiato sospeso. Ed è proprio quello che sta ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021)Questa fase della trama sta tenendo i telespettatorini col fiato sospeso e, intanto, le indiscrezioni lanciano nuove ipotesi sul futuro degli Spencer Pubblicato su 28 Giugno 2021si concluderà la vicenda riguardante la morte di Vinny? A giocare un ruolo centrale ci pensa Thomas, che però viene messo k.o. da Justin. Ed è questo il colpo di scena che le anticipazionine disegnalavano da qualche tempo. La soap opera aveva promesso ai telespettatori che sarebbero rimasti incollati al piccolo schermo con il fiato sospeso. Ed è proprio quello che sta ...

