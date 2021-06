BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 29 giugno 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 29 giugno 2021: Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni USA: THOMAS finirà in una GABBIA, ecco perché! Sally (Courtney Hope) recita un progressivo peggioramento delle sue condizioni fisiche. Penny (Monica Ruiz) invita ancora Sally a porre fine alla recita e si apprende che gli iniziali sintomi manifestati dalla stilista erano veri, ma dovuti solo allo stress e non ad una malattia mortale. Dopo averle rivelato delle condizioni di Sally, Flo (Katrina Bowden) dichiara a Zoe (Kiara Barnes) di non temere la convivenza ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 giugno 2021)di29: Leggi anche:USA: THOMAS finirà in una GABBIA, ecco perché! Sally (Courtney Hope) recita un progressivo peggioramento delle sue condizioni fisiche. Penny (Monica Ruiz) invita ancora Sally a porre fine alla recita e si apprende che gli iniziali sintomi manifestati dalla stilista erano veri, ma dovuti solo allo stress e non ad una malattia mortale. Dopo averle rivelato delle condizioni di Sally, Flo (Katrina Bowden) dichiara a Zoe (Kiara Barnes) di non temere la convivenza ...

