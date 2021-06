Beatrice Valli copia Chiara Ferragni? “Non sarete mai i Ferragnez” | influencer replica alle critiche

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 28 giugno 2021) Nelle passate oresi è ritrovata a rispondere ad una serie di commenti per nulla carini sul suo conto, con pesantial suo modo di lavorare. L’ed ex volto di Uomini e Donne è stata accusata direma ha risposto per le rime... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.