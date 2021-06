Be Pop! Senza perdere l’amore | ultime tre serate della terza edizione della rassegna al Parco Virgiliano Roma

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 giugno 2021)treper ladi Be, ladi incontri a ingresso libero al caffè Nemorense all’interno del, per parlare di temi di attualità con un tocco di leggerezza. Martedì 29 giugno in programma l’incontro Salvare vite non è reato in collaborazione con Open Arms: a inizio serata sarà presentata la campagna dell’ONG sul soccorso in mare con Veronica Alfonsi (Open Arms Italia) e subito dopo il video che Coez ha mostrato al pubblico del suo ultimo tour, che vede in azione i volontari ...