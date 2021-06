Battisti: legale denuncia Sappe su notizia trasferimento (Di lunedì 28 giugno 2021) Il legale di Cesare Battisti, l'avvocato Davide Steccanella, ha presentato un esposto alla Procura di Bologna, "a titolo esclusivamente personale, di cittadino prima ancora che di avvocato", per "l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Ildi Cesare, l'avvocato Davide Steccanella, ha presentato un esposto alla Procura di Bologna, "a titolo esclusivamente personale, di cittadino prima ancora che di avvocato", per "l'...

Advertising

Ansa_ER : Battisti: legale denuncia Sappe su notizia trasferimento. Per diffusione comunicazione spostamento in carcere Ferra… - stefano_marsi : @enzabrunobossio Il carcere di Ferrara non è legale per Battisti , per gli altri detenuti si .?? -