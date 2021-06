Basta mascherine!, e il Nas aumenta i controlli (Di lunedì 28 giugno 2021) – I Carabinieri NAS, di concerto con il Ministero della Salute, dalla giornata odierna stanno effettuando una serie di controlli, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi al chiuso (trasporti pubblici, attività commerciali, etc.) e all’aperto a rischio di assembramento (principali siti turistici), allo scopo di verificare il corretto uso della mascherina da parte dei cittadini e prevenire il rischio di contagio da COVID-19. Ciò alla luce dell’ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 sulla rimozione dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, fermo restando l’obbligo di averle con sé e indossarle nei luoghi al chiuso nonché ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021) – I Carabinieri NAS, di concerto con il Ministero della Salute, dalla giornata odierna stanno effettuando una serie di, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi al chiuso (trasporti pubblici, attività commerciali, etc.) e all’aperto a rischio di assembramento (principali siti turistici), allo scopo di verificare il corretto uso della mascherina da parte dei cittadini e prevenire il rischio di contagio da COVID-19. Ciò alla luce dell’ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 sulla rimozione dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, fermo restando l’obbligo di averle con sé e indossarle nei luoghi al chiuso nonché ...

Advertising

GiovanniToti : Basta #mascherine all’aperto! Tutta l’Europa sta decidendo in questa direzione, i numeri del #Covid lo consentono,… - nocchi_rita : RT @benq_antonio: 'Con la Delta Plus basta uno sguardo meno di 5 secondi netti '!! #mascherine #Covid_19 #DeltaVariant - DoctorSassaroli : RT @benq_antonio: 'Con la Delta Plus basta uno sguardo meno di 5 secondi netti '!! #mascherine #Covid_19 #DeltaVariant - Dreamony2 : RT @benq_antonio: 'Con la Delta Plus basta uno sguardo meno di 5 secondi netti '!! #mascherine #Covid_19 #DeltaVariant - MalviciniMaria : RT @benq_antonio: 'Con la Delta Plus basta uno sguardo meno di 5 secondi netti '!! #mascherine #Covid_19 #DeltaVariant -