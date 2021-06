Bassetti esalta i vaccini | ' E' vero che stanno aumentando i casi di Delta | ma ricoveri e morti sono bassissimi'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti esalta

Globalist.it

outstream ″Pfizer e Moderna - spiega- ancor prima del richiamo, arrivano a coprirla fino al 90%. Astrazeneca al 75: c'è un lavoro scozzese pubblicato su Lancet, che è una delle ...... iniziato a Perugia e concluso a Castiglione del Lago,la missione di Fondazione Ente dello ... a Perugia, all'inizio del festival, e poi le parole che il cardinale Gualtiero, ...Il direttore della Clinica di Malattie Infettive ‘San Martino’ di Genova: "Chi parla di ‘lockdown’ fa terrorismo psicologico. Non ne parlano nemmeno in Inghilterra" ..."Non si tratta, secondo me, solo di tutelare in maniera inequivocabile la libertà di parola..." [dal blog di Marco Politi] ...