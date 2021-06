Basket, Senegal si ritira dal Preolimpico: l’Italia esordirà con Porto Rico (Di lunedì 28 giugno 2021) L’avventura dell’Italia al Torneo Preolimpico di Belgrado inizierà con un giorno di ritardo: il Senegal (da sfidare il 30 giugno) ha infatti dichiarato forfait per via di una serie di accertate positività al COVID-19 di alcuni membri del gruppo squadra. “La nazionale del Senegal non parteciperà al FIBA Olympic Qualifying Tournament di Belgrado – recita il comunicato della FIBA -. FIBA è stata informata dalla Federazione Nazionale del Senegal di alcuni casi di COVID-19 durante la preparazione in Germania. Nonostante i continui sforzi di FIBA e della Federazione Pallacanestro tedesca, la squadra non sarà in ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) L’avventura delal Torneodi Belgrado inizierà con un giorno di ritardo: il(da sfidare il 30 giugno) ha infatti dichiarato forfait per via di una serie di accertate positività al COVID-19 di alcuni membri del gruppo squadra. “La nazionale delnon parteciperà al FIBA Olympic Qualifying Tournament di Belgrado – recita il comunicato della FIBA -. FIBA è stata informata dalla Federazione Nazionale deldi alcuni casi di COVID-19 durante la preparazione in Germania. Nonostante i continui sforzi di FIBA e della Federazione Pallacanestro tedesca, la squadra non sarà in ...

