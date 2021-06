Basket, Meo Sacchetti: “Abbiamo voglia di giocare”. Nicolò Melli: “Giochiamo con entusiasmo ed energia” (Di lunedì 28 giugno 2021) Prosegue il conto alla rovescia verso il Preolimpico di Belgrado per la Nazionale Italiana di Basket maschile, chiamata ad un’impresa storica per battere i padroni di casa della Serbia e tornare ai Giochi Olimpici a 17 anni di distanza dall’ultima volta. Il debutto degli Azzurri è previsto per giovedì 1° luglio alle ore 16.30 contro Portorico, mentre semifinali e finale sono in programma tra sabato 3 e domenica 4 luglio. “Arriviamo con tanta voglia di giocare perché sono saltate un paio di amichevoli, perciò l’esordio con Portorico sarà molto importante per questo. Sappiamo che l’appuntamento è molto stimolante e Abbiamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Prosegue il conto alla rovescia verso il Preolimpico di Belgrado per la Nazionale Italiana dimaschile, chiamata ad un’impresa storica per battere i padroni di casa della Serbia e tornare ai Giochi Olimpici a 17 anni di distanza dall’ultima volta. Il debutto degli Azzurri è previsto per giovedì 1° luglio alle ore 16.30 contro Portorico, mentre semifinali e finale sono in programma tra sabato 3 e domenica 4 luglio. “Arriviamo con tantadiperché sono saltate un paio di amichevoli, perciò l’esordio con Portorico sarà molto importante per questo. Sappiamo che l’appuntamento è molto stimolante e...

Advertising

STnews365 : Italbasket, scelti i 12 per il Preolimpico. Il c.t. Meo Sacchetti ha ufficializzato la lista degli azzurri che andr… - Eurosport_IT : Le scelte di Meo Sacchetti per il Preolimpico ???????? #EurosportBASKET - sportal_it : Meo Sacchetti ha scelto i 12 di Belgrado - sportli26181512 : Italbasket, i nomi dei 12 convocati per il torneo preolimpico di Belgrado: Dopo le rinunce da parte di Marco Beline… - sportli26181512 : Italbasket, i nomi dei 12 convocati per il torneo preolimpico di Belgrado: Dopo le rinunce da parte di Marco Beline… -