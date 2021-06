Basket: il Senegal rinuncia al Preolimpico di Belgrado. Italia e Porto Rico in semifinale, si sfideranno per la posizione (Di lunedì 28 giugno 2021) La FIBA ha annunciato ufficialmente che il Senegal non disputerà il torneo Preolimpico di Belgrado. La causa, com’è ormai noto, riguarda i quattro casi di Covid-19, tre all’interno del gruppo squadra e uno nello staff, che ha costretto tutta la delegazione Senegalese a rimanere in quarantena in Germania, dove avrebbe dovuto effettuare l’ultima parte della preparazione prima di andare in Serbia. La decisione è stata presa nonostante sia la FIBA che la FederBasket tedesca abbiano messo in atto ogni sforzo possibile e immaginabile per risolvere l’impasse che si era venuta a creare. Non è stato, tuttavia, ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) La FIBA ha annunciato ufficialmente che ilnon disputerà il torneodi. La causa, com’è ormai noto, riguarda i quattro casi di Covid-19, tre all’interno del gruppo squadra e uno nello staff, che ha costretto tutta la delegazioneese a rimanere in quarantena in Germania, dove avrebbe dovuto effettuare l’ultima parte della preparazione prima di andare in Serbia. La decisione è stata presa nonostante sia la FIBA che la Federtedesca abbiano messo in atto ogni sforzo possibile e immaginabile per risolvere l’impasse che si era venuta a creare. Non è stato, tuttavia, ...

