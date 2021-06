Bargiggia: “La Juve pronta a soffiare Kaio Jorge al Napoli. ADL ha il portafogli serrato “ (Di lunedì 28 giugno 2021) La Juventus pronta a soffiare Kaio Jorge al Napoli. Il talento brasiliano da tempo nei radar del Napoli, potrebbe finire in bianconero. Paolo Bargiggia attraverso il proprio sito ufficiale riporta il retroscena di mercato. Kaio Jorge NEL MIRINO DELLA Juve “Mentre aspetta di conoscere le scelte dell’amareggiato Ronaldo, la Juventus tira dritto e prova a chiudere per il talento brasiliano Kaio Jorge; 19 anni, attaccante del Santos. E’ in arrivo in Italia il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 giugno 2021) Lantusal. Il talento brasiliano da tempo nei radar del, potrebbe finire in bianconero. Paoloattraverso il proprio sito ufficiale riporta il retroscena di mercato.NEL MIRINO DELLA“Mentre aspetta di conoscere le scelte dell’amareggiato Ronaldo, lantus tira dritto e prova a chiudere per il talento brasiliano; 19 anni, attaccante del Santos. E’ in arrivo in Italia il ...

