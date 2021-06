Barbara D’Urso: frecciatina da Domenica In? (Di lunedì 28 giugno 2021) Ieri pomeriggio si è conclusa la brillante stagione di Domenica In. La trasmissione di Mara Venier chiude i battenti per quest’anno, dando appuntamento a settembre, ma, anche nella puntata finale, c’è stato spazio per una frecciatina alla rivale Barbara D’Urso, quando è arrivato Vincenzo De Lucia. La lunga stagione di Domenica In si è conclusa con una grande festa ieri pomeriggio. Mara Venier, che per tutta la stagione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 giugno 2021) Ieri pomeriggio si è conclusa la brillante stagione diIn. La trasmissione di Mara Venier chiude i battenti per quest’anno, dando appuntamento a settembre, ma, anche nella puntata finale, c’è stato spazio per unaalla rivale, quando è arrivato Vincenzo De Lucia. La lunga stagione diIn si è conclusa con una grande festa ieri pomeriggio. Mara Venier, che per tutta la stagione Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fellienflwr : eccoci immagine di barbara d'urso che si mette le cuffiette - fauci78 : @GioxPex Ma perchè quelle facce? Sembra Barbara D'Urso ???? - danieleMulazzan : @realvarriale ???????? Zazzaroni? Uscito in prima pagina con un titolo sull'arbitro Taylor, alludendo ad una patetica… - DogsHistorian : @HuffPostItalia Peccato sia finito il programma della Barbara D'Urso, altrimenti avrei preferito guardarlo. In alte… - hopeangel365 : Mi chiedo perchè Barbara D'Urso si faccia sempre foto con le gambe aperte ?? Ma quale sarebbe il senso? Io non vedo… -