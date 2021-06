Bambini e sport, uno studio indaga quanto abbiamo compromesso la loro salute fisica con le chiusure (Di lunedì 28 giugno 2021) Orandum est ut sit mens sana in corpore sanoGiovenale, X, 356 L’idea di un’equazione perfetta tra salute mentale e fisica si colloca alle radici della nostra cultura. Quando Roma non era altro che un villaggio di capanne, i Greci competevano da decenni nei giochi olimpici. A dire la verità, i Greci competevano su tutto: campi di battaglia, tribunali, teatri, concorsi musicali. Nessuna esibizione di talento era concepibile senza una gara: scopo della competizione non era partecipare, ma vincere. Il termine “atleta” (athletés), in greco antico designa colui che compete per vincere un premio in qualunque campo, non solo quello sportivo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Orandum est ut sit mens sana in corpore sanoGiovenale, X, 356 L’idea di un’equazione perfetta tramentale esi colloca alle radici della nostra cultura. Quando Roma non era altro che un villaggio di capanne, i Greci competevano da decenni nei giochi olimpici. A dire la verità, i Greci competevano su tutto: campi di battaglia, tribunali, teatri, concorsi musicali. Nessuna esibizione di talento era concepibile senza una gara: scopo della competizione non era partecipare, ma vincere. Il termine “atleta” (athletés), in greco antico designa colui che compete per vincere un premio in qualunque campo, non solo quelloivo. ...

