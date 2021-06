Bagni per transgender a scuola, la Corte suprema degli Usa dà ragione all’ex studente Gavin Grimm (Di lunedì 28 giugno 2021) La Corte suprema degli Stati Uniti compie un passo importante in tema di diritti Lgbtq+ e rifiuta di mettere in dubbio i diritti degli studenti transgender di usare a scuola i Bagni che corrispondono alla loro identità di genere. I giudici hanno infatti respinto l’appello di una scuola superiore della Virginia contro l’ex studente Gavin Grimm, al quale nel 2014 aveva vietato di continuare a usare i Bagni per i maschi. Grimm, ragazzo transgender, nel 2014 ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) LaStati Uniti compie un passo importante in tema di diritti Lgbtq+ e rifiuta di mettere in dubbio i dirittistudentidi usare ache corrispondono alla loro identità di genere. I giudici hanno infatti respinto l’appello di unasuperiore della Virginia contro l’ex, al quale nel 2014 aveva vietato di continuare a usare iper i maschi., ragazzo, nel 2014 ...

