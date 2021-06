Badminton | Olimpiadi Tokyo 2021 | l’Italia non avrà atleti qualificati Passi indietro rispetto a Londra e Rio

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021)non è riuscita a qualificare alcun atleta allenel: il ranking olimpico si è chiuso con l’aggiornamento del 15 giugno, e così la corsa verso i Giochi diè conclusa. I posti a disposizione sono 86 sia per gli uomini che per le donne, e 82 di questi sono assegnati tramite ranking (38 per il singolare e 16 coppie per i doppi). Devono essere ancora riallocati i posti riservati al Giappone in qualità di Paese ospitante (1 per genere), ed inoltre devono essere assegnati gli inviti della Commissione Tripartita (3 per genere), ma nessun italiano sarà allenel ...