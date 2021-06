Azzurri in ginocchio, l’ira di Brosio: “Ci si genuflette solo davanti a Dio, il razzismo si batte in altro modo” (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Italia si metterà in ginocchio? ”Perché se uno non si inginocchia è considerato razzista? Io mi inginocchio solo di fronte a Dio e ai martiri della Patria”. Così Paolo Brosio all’Adnkronos sulla scelta della nazionale italiana di calcio di inginocchiarsi nella prossima partita degli Europei contro il Belgio come segno di lotta al razzismo. ”Piena solidarietà a Floyd e tutti coloro che subiscono un torto dalla giustizia, a prescindere dal colore -prosegue- ma perché la protesta deve avvenire per forza attraverso l’atto di inginocchiarsi ? Non fa parte della mia cultura”. Brosio e gli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Italia si metterà in? ”Perché se uno non si inginocchia è considerato razzista? Io mi indi fronte a Dio e ai martiri della Patria”. Così Paoloall’Adnkronos sulla scelta della nazionale italiana di calcio di inginocchiarsi nella prossima partita degli Europei contro il Belgio come segno di lotta al. ”Piena solidarietà a Floyd e tutti coloro che subiscono un torto dalla giustizia, a prescindere dal colore -prosegue- ma perché la protesta deve avvenire per forza attraverso l’atto di inginocchiarsi ? Non fa parte della mia cultura”.e gli ...

