Awed | «La vittoria di Tommaso Zorzi al GF Vip | o la mia a L’Isola dei Famosi non è una casualità» INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 28 giugno 2021) «Meglio il terzo posto che il secondo in una finale de L‘Isola dei», spiega, lo youtuber che sulle spiagge dell’Honduras, quasi alla fine del reality show, sperava con tutto se stesso di vincere dopo aver trascorso ben 85 giorni tra fame e fatiche suldella sopravvivenza. E forse, non ha ancora del tutto realizzato che, su quel podio, sia stato proprio lui ad alzare il trofeo. Ed è con tanto stupore che ancora oggiracconta la sua finale. Una sensazione mista all’humor, che lo ha contraddistinto tra gli ex naufraghi durante la sua esperienza sul. Nella vita del vincitore, che ...