"Autostrade in frantumi", il libro che scandaglia la parabola dei Benetton tra una privatizzazione e l'altra e lo Stato assente (Di lunedì 28 giugno 2021) La rivolta dei genovesi contro l'accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e i Benetton per le le Autostrade, era prevedibile. Quella della gestione della concessionaria da parte di Ponzano Veneto, è una "storia di incuria e di interessi privati, di top manager lasciati talvolta troppo liberi e di potentissimi investitori esteri, ma anche di sonnolenza dello Stato italiano e di errori tecnici occultati nei polverosi faldoni della burocrazia", come riassume efficacemente Autostrade in frantumi (Rizzoli, 2021), ricordando che il crollo del Ponte Morandi ha squarciato un velo su una situazione che era da tempo ...

