Auto elettriche - In Texas si valuta un "superbollo" da 200 dollari (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Senato del Texas sta esaminando un provvedimento fiscale per imporre agli acquirenti di Auto elettriche il pagamento di una sorta di superbollo annuale da circa 200 dollari (quasi 168 euro). La nuova imposta è volta a risolvere uno dei maggiori problemi causati dalla mobilità alla spina: il minor gettito fiscale proveniente dalle accise sui carburanti. Le altre imposte. Proprio per ovviare a questa situazione, non sono pochi gli Stati Usa che stanno valutando l'imposizione di nuove tasse sui veicoli elettrici. Del resto, il venir meno delle accise rischia di determinare un effetto non ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Senato delsta esaminando un provvedimento fiscale per imporre agli acquirenti diil pagamento di una sorta diannuale da circa 200(quasi 168 euro). La nuova imposta è volta a risolvere uno dei maggiori problemi causati dalla mobilità alla spina: il minor gettito fiscale proveniente dalle accise sui carburanti. Le altre imposte. Proprio per ovviare a questa situazione, non sono pochi gli Stati Usa che stannondo l'imposizione di nuove tasse sui veicoli elettrici. Del resto, il venir meno delle accise rischia di determinare un effetto non ...

