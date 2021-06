Attacco aereo Usa contro le milizie pro-Iran al confine tra Iraq e Siria “Almeno 5 morti”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Le forze aeree degli Stati Uniti hanno bombardato ieri varie “strutture utilizzate dasostenute dall’” altra, provocando la morte dicinque miliziani iracheni. La notizia dei raid è stata confermata in una nota dal Pentagono, mentre il bilancio delle vittime – ancora provvisorio – è stato diramato questa mattina dall’Osservatoriono per i diritti umani, una ong con sede a Londra. “Su ordine del presidente Biden, le forze militari statunitensi hanno effettuato una serie di attacchi aerei di precisione a scopo difensivo ...

Il 27 giugno il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incaricato le truppe statunitensi di effettuare attacchi aerei sulle strutture delle milizie filo - iraniane al confine tra Iraq e Siria. USA - Gli Stati Uniti hanno condotto raid aerei nell'area di confine fra Iraq e Siria contro gruppi di milizie filoiraniane, in risposta agli attacchi con i droni da parte delle milizie,effettuati con ...