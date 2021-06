Atletica, Sydney McLaughlin inventa il record del mondo sui 400 ostacoli! Pazzesco 51.90, prima donna sotto i 52” – VIDEO (Di lunedì 28 giugno 2021) Sydney McLaughlin ha realizzato il nuovo record del mondo dei 400 metri ostacoli in occasione dell’ultimo giorno di gara dei Trials Olimpici americani. La statunitense si è esaltata sulla pista di Eugene (Oregon), dove le prove odierne sono state rimandate alla serata locale a causa del caldo rovente (41 °C, sono indietro nove ore rispetto a noi). La 21enne è sfrecciata in un portentoso 51.90, migliorando di ben 26 centesimi il precedente primato stampato dalla connazionale Dalilah Muhammad ai Mondiali 2019 (52.16, in quell’occasione McLaughlin fu seconda). Sydney, che ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021)ha realizzato il nuovodeldei 400 metri ostacoli in occasione dell’ultimo giorno di gara dei Trials Olimpici americani. La statunitense si è esaltata sulla pista di Eugene (Oregon), dove le prove odierne sono state rimandate alla serata locale a causa del caldo rovente (41 °C, sono indietro nove ore rispetto a noi). La 21enne è sfrecciata in un portentoso 51.90, migliorando di ben 26 centesimi il precedenteto stampato dalla connazionale Dalilah Muhammad ai Mondiali 2019 (52.16, in quell’occasionefu seconda)., che ha ...

