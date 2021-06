Atletica | Sydney McLaughlin firma il nuovo record del mondo nei 400 ostacoli

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 giugno 2021) Biglietto da visita niente male quello diin vista di Tokyo 2020. Ai Trials statunitensi la 21enne hato ildelnei 400femminili in 51?90, abbattendo il 52?16 della campionessa olimpica in carica Dalilah Muhammad, che a Eugene ha chiuso alle sue spalle in 52?42. “Non potevo chiedere di più“, ammette la, allenata da Bob Kersee, coach anche di Allyson Felix. “La stagione è lunga, a Tokyo sarà battaglia“, è pronta a raccogliere la sfida la Muhammad. SportFace.