Atletica | Campionati Italiani 2021 A un mese da Tokyo tante buone notizie per la squadra azzurra

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’Italia dell’leggera s’è desta e la tre giorni degli Assoluti di Rovereto ha scattato una fotografia dai colori sfavillanti ad un movimento azzurro in crescita e che si appresta ad annunciare la spedizione più numerosa di sempre ai Giochi Olimpici di. Assente qualche punta, che comunque aveva avuto modo di mettersi in mostra prima degli Assoluti, i presenti spesso sono piaciuti anche qualdo non sono riusciti ad ottenere risultati di prestigio. Se fino a qualche anno fa l’Assoluto prima dei Giochi era un appuntamento imprescindibile e spesso centrale nella stagione di atleti la cui rincorsa alla qualificazione alla grande manifestazione ...

Uno straordinario Matteo Melluzzo torna daiassoluti dileggere con una medaglia d'argento e tante conferme. Nei 100 metri, secondo posto per il siracusano allenato da papà Gianni. Solo Marcell Jacobs (Fiamme Oro) è stato ...italiani assoluti su pista, edizione numero 111, fotografa un'valdostana in bella evidenza; con una sontuosa e clamorosa Eleonora Marchiando. In una calda tre giorni di inizio ...L’Italia dell’atletica leggera s’è desta e la tre giorni degli Assoluti di Rovereto ha scattato una fotografia dai colori sfavillanti ad un movimento azzurro in crescita e che si appresta ad annunciar ...Brillano gli atleti siciliani ai campionati italiani assoluti di atletica leggera di Rovereto. A centrare il bis, dopo il titolo italiano già vinto nel 2020, è la quattrocentista di Niscemi ...