Atletica | a Tokyo 2020 la pattuglia italiana più numerosa di sempre

Advertising

RaiSport : ?? #Record #azzurro ???? per l'#atletica a #Tokyo2020 Conclusi gli #Assoluti di #Rovereto: mai così tanti atleti itali… - MeridioNews : Campionati italiani di atletica, siciliani sugli scudi Bis di Mangione. A Tokyo vola anche Ala Zoghlami - OA_Sport : Atletica: tutti gli ottimi segnali dai Campionati Italiani verso le Olimpiadi di Tokyo - fabisalis : ?? Ultimo fine settimana di giugno ricco di eventi, tra cui #Euro2020, il G.P. di Lugano di #ciclismo e i campionati… - Mozzarilla1 : RT @StampaAosta: Marchiando fa un capolavoro agli Italiani di atletica: oro sui 400hs, volerà a Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Tokyo

Rai Sport

Salute dell'italiana,Giochi di speranza L'italiana sta bene, sia numericamente che come risultati. C'è il recente record italiano di Jacobs , ma in generale Tortu , Re , le ...'La stagione è lunga, asarà battaglia ', è pronta a raccogliere la sfida la Muhammad.Atletica, Sydney McLaughlin in vista di Tokyo 2020 ha firmato il suo nuovo record del mondo nei 400 ostacoli: "Ai Giochi sarà battaglia" ...Settimana prossima sarà reso noto il numero definitivo di convocati alle Olimpiadi. Il presidente Mei: “Movimento in salute” ...