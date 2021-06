Atalanta, la moglie di Malinovskyi: «Non vogliamo muoverci da Bergamo» (Di lunedì 28 giugno 2021) Roxana Malinovskyi, moglie del trequartista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni dei media ucraini. Le sue parole Roxana Malinovskyi, moglie del trequartista dell’Atalanta, ha parlato ai media ucraini. «Ho detto a Ruslan che non voglio più muovermi. Bergamo mi ricorda molto Sebastopoli, la città da cui vengo e dove ci siamo conosciuti. C’è molto verde, è molto tranquilla e poi le persone sono fantastiche e abbiamo tanti amici qui. Io e lui parliamo sempre di calcio a casa e il ct Shevchenko lo sa, per questo mi chiama boss. Ottavi? Siamo stati fortunati perché la Svezia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Roxanadel trequartista dell’, ha parlato ai microfoni dei media ucraini. Le sue parole Roxanadel trequartista dell’, ha parlato ai media ucraini. «Ho detto a Ruslan che non voglio più muovermi.mi ricorda molto Sebastopoli, la città da cui vengo e dove ci siamo conosciuti. C’è molto verde, è molto tranquilla e poi le persone sono fantastiche e abbiamo tanti amici qui. Io e lui parliamo sempre di calcio a casa e il ct Shevchenko lo sa, per questo mi chiama boss. Ottavi? Siamo stati fortunati perché la Svezia ...

