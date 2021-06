Aston Martin Valkyrie - 1.000 cavalli (senza ibrido) per la AMR Pro (Di lunedì 28 giugno 2021) L'Aston Martin presenta la Valkyrie AMR Pro, una variante estrema non omologabile per l'uso su strada che affianca la hypercar inglese ormai prossima all'avvio delle consegne. La Casa di Gaydon è impegnata su questo progetto dal 2018, grazie alla collaborazione nata con la Red Bull Advanced Technologies e Adrian Newey, e allo stesso tempo sta lavorando a una terza versione, frutto della collaborazione con la Multimatic, che correrà nella nuova categoria LMh alla 24 Ore di Le Mans. 3 g di accelerazione laterale in pista. La Valkyrie AMR Pro non deve sottostare a nessun regolamento tecnico ed è, quindi, la rappresentazione ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 giugno 2021) L'presenta laAMR Pro, una variante estrema non omologabile per l'uso su strada che affianca la hypercar inglese ormai prossima all'avvio delle consegne. La Casa di Gaydon è impegnata su questo progetto dal 2018, grazie alla collaborazione nata con la Red Bull Advanced Technologies e Adrian Newey, e allo stesso tempo sta lavorando a una terza versione, frutto della collaborazione con la Multimatic, che correrà nella nuova categoria LMh alla 24 Ore di Le Mans. 3 g di accelerazione laterale in pista. LaAMR Pro non deve sottostare a nessun regolamento tecnico ed è, quindi, la rappresentazione ...

