Assogestioni | boom raccolta e patrimonio sfiora 2 500 miliardi

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –i 7ladel risparmio gestito a maggio, spingendo ilcomplessivo vicinissimo al traguardo dei 2.500in gestione. E’ quanto rilevanell’ultima mappa mensile, secondo cui lasi è attestata a 6,8di euro, portandosi a 41,7da inizio anno. Le masse si attestano invece a 2.480. A guidare i flussi sono le gestioni collettive (+5,2) e in particolare i fondi aperti (+4,9), ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Assogestioni boom

Teleborsa

Sfiora i 7 miliardi la raccolta del risparmio gestito a maggio, spingendo il patrimonio complessivo vicinissimo al traguardo dei 2.500 miliardi in gestione. E' quanto rilevanell'ultima mappa mensile, secondo cui la raccolta si è attestata a 6,8 miliardi di euro, portandosi a 41,7 miliardi da inizio anno. Le masse si attestano invece a 2.480 miliardi. A ...del risparmio gestito. Ma i neofiti sono facili 'prede'comunica che nel primo trimestre 2021 ci sono state sottoscrizioni nette per 30 miliardi di euro. Di cui circa 19 miliardi si ...(Teleborsa) – Sfiora i 7 miliardi la raccolta del risparmio gestito a maggio, spingendo il patrimonio complessivo vicinissimo al traguardo dei 2.500 miliardi in gestione. E’ quanto ...Dopo esser stati parcheggiati sui conti correnti, con i consumi stoppati dai lockdown, i risparmi si stanno indirizzando verso i prodotti finanziari.