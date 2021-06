Associazione Scarlatti | in concerto Ivos Margoni al violino e Alessandro Stella al pianoforte

Advertising

antonellaa262 : Martedì 22 giugno alle ore 19 e alle ore 21 la rassegna musicale della Associazione Scarlatti ospita all’aperto nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Associazione Scarlatti

2a News

Musiche di Vivaldi,, Corelli (ingresso al Concerto 10, ingresso al concerto + aperitivo ... Evento a cura dell'di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Piazza Antica dell'......secondo appuntamento della Stagione Concertistica Internazionale 2021 promossa dall''..., Corelli, nell'interpretazione di Francesca Odling al flauto traversiere e Francesca ...Parlare in maniera indistinta di frodi e manodopera schiavizzata getta cattiva luce sul settore agroalimentare. La replica di Anicav.Al via la stagione concertistica Spasimo 2021 - Musiche di una nuova alba con l'anteprima dedicata al Maestro Ennio Morricone. In scena il 25 e 26 giugno, con doppio set, ore 20.00 e 22. (ANSA) ...