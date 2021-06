Associazione Europea Magistrati Tributari- Esito audizione alla Commissione per la Giustizia Tributaria (Di lunedì 28 giugno 2021) (Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021A.E.M.T. - Associazione Europea Magistrati Tributari, di recente costituzione - su formale invito del Presidente della Commissione per la Giustizia Tributaria, Prof. Giacinto della Cananea, a seguito dell'elaborato propositivo, notificato al medesimo nella spiegata qualità giorni orsono - in data 23 giugno 2021, è stata ascoltata in audizione per discutere sul suddetto progetto di riforme. L'incontro, tenutosi con il Presidente, Filippo Dinacci ed i Vice Presidenti, Giuseppe Trimonti e Martino Sartore, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) (Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021A.E.M.T. -, di recente costituzione - su formale invito del Presidente dellaper laa, Prof. Giacinto della Cananea, a seguito dell'elaborato propositivo, notificato al medesimo nella spiegata qualità giorni orsono - in data 23 giugno 2021, è stata ascoltata inper discutere sul suddetto progetto di riforme. L'incontro, tenutosi con il Presidente, Filippo Dinacci ed i Vice Presidenti, Giuseppe Trimonti e Martino Sartore, in ...

