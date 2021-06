Assemblea Capitolina tolta per mancanza numero legale (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – La seduta dell’Assemblea Capitolina prevista per oggi è stata tolta e rinviata a mercoledì a causa della mancanza del numero legale per quattro appelli consecutivi. I consiglieri presenti in aula non hanno mai superato il numero di 9. La prossima seduta si terrà in seconda convocazione dalle 14 alle 19 con lo stesso ordine dei lavori. Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – La seduta dell’prevista per oggi è statae rinviata a mercoledì a causa delladelper quattro appelli consecutivi. I consiglieri presenti in aula non hanno mai superato ildi 9. La prossima seduta si terrà in seconda convocazione dalle 14 alle 19 con lo stesso ordine dei lavori.

