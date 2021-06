Assassin’s Creed: clamoroso rinvio al 2022 in arrivo? (Di lunedì 28 giugno 2021) Assassin’s Creed: clamoroso rinvio alle porte per il franchise più redditizio di Ubisoft? Come avvenuto in passato, anche quest’anno potremmo rimanere a bocca asciutta e dover aspettare il 2022 per un nuovo capitolo della saga. Logo Assassin’s CreedSembra che il successo di Valhalla sia stato tale da far decidere ad Ubisoft che, per quest’anno, va bene così. Niente Assassin’s Creed nei piani autunnali di Ubisoft, che rinvierà al 2022 il nuovo capitolo della saga con protagonisti gli assassini. Ebbene, secondo quanto ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 28 giugno 2021)alle porte per il franchise più redditizio di Ubisoft? Come avvenuto in passato, anche quest’anno potremmo rimanere a bocca asciutta e dover aspettare ilper un nuovo capitolo della saga. LogoSembra che il successo di Valhalla sia stato tale da far decidere ad Ubisoft che, per quest’anno, va bene così. Nientenei piani autunnali di Ubisoft, che rinvierà alil nuovo capitolo della saga con protagonisti gli assassini. Ebbene, secondo quanto ...

