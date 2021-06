Assalto No Tav al cantiere di Chiomonte | lacrimogeni scontri con la Polizia | video

(Di lunedì 28 giugno 2021) Notte di tensioni in Valle di Susa, dove una cinquantina di attivisti No Tav hanno lanciato razzi e petardi contro i cancelli deldella Torino-Lione di(Torino). Il gruppo, appartenente alla deriva più oltranzista del movimento, ha assaltato i cancelli per oltre un'ora con pietre, razzi e bombe carta. Le forze dell'ordine hanno respinto l'attacco e sedato gli incendi con gli idranti. Non sono stati registrati feriti. Guarda tutti ia portavalori sull'A1: chiodi e spariTerrore ieri sera sull'A1, nel tratto compreso tra Modena e San Cesario ...Trapani, ...

... approfittando delle ore notturne, c'è stato un improvviso attacco al cantiere da parte di ... Le Forze di Polizia hanno respinto l'assalto al cantiere e gli operatori della Polizia Scientifica sono ... "Non possono proporci fondi per opere ordinarie, quindi che ci spettano di diritto - sostengono i No Tav. Le compensazioni sono una forma di ricatto sulla vita dei piccoli comuni: in un momento di ... Alla vigilia della visita del leader della Lega Matteo Salvini a Chiomonte, torna la tensione in Valle di Susa. L'altra notte No Tav incappucciati hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione: una cinquantina di persone, riconduci ...