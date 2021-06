Asia Nuccetelli non è pronta a raccontare la sua storia | perché si è allontanata dalla tv

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il profilo social diè provato la figlia di Antonella Mosetti ha postato unapubblica per chiedere a tutti di smetterla di parlare di lei. E’ lontanatv e dai riflettori da tempo e non desidera altro che restare lontanascena. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto la sua esperienza televisiva, inevitabilmente travolta dal gossip e dalle critiche, da tempo ha detto basta ma non è ancorala sua vita, ilha fatto questa scelta. E’ sua madre che più volte ha parlato in parte delle sue ...

Advertising

gossipblogit : Asia Nuccetelli: “Da 3 anni, ho scelto la riservatezza. Ma ancora leggo articoli di giornale su di me” - zazoomblog : Asia Nuccetelli la drastica scelta dopo il GF VIP: cosa è successo - #Nuccetelli #drastica #scelta #successo - gossipblogit : Antonella Mosetti: “Mia figlia Asia si è allontanata dalla tv e sono la mamma più felice del mondo” - infoitcultura : Asia Nuccetelli via dalla tv: parla la giovane, tutta la verità - zazoomblog : Asia Nuccetelli via dalla tv: parla la giovane tutta la verità - #Nuccetelli #dalla #parla #giovane -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Nuccetelli

, ormai da tempo lontana dal mondo dello showbiz, affida al social il suo duro sfogo . In un lungo post la figlia 24enne di Antonella Mosetti , in passato protagonista insieme alla ...Dopo diverso tempo, l'ex ragazza di Non è la Rai è infatti tornata a parlare della figlia, insieme alla quale partecipò alla prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016. ...Il profilo social di Asia Nuccetelli è provato la figlia di Antonella Mosetti ha postato una storia pubblica per chiedere a tutti di smetterla di parlare di lei. E’ lontana dalla tv e dai riflettori d ...Antonella Mosetti sul GF Vip confessa: "Avevo detto no, però mi hanno dato l'opportunità di partecipare con mia figlia" Antonella Mosetti ha rilasciato ...