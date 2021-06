Asia Nuccetelli lascia la TV: cosa fa oggi? (Di lunedì 28 giugno 2021) Una ex concorrente del Grande Fratello Vip ha preso una decisione che cambierà la sua vita completamente: ha deciso di lasciare il mondo della televisione e dello spettacolo. Si tratta di Asia Nuccetelli, figlia della showgirl Antonella Mosetti. A raccontarlo è proprio la madre al settimanale Vero. Asia Nuccetelli ha preso una decisione molto importante: il mondo dello spettacolo e della televisione non fa per lei. Addio dunque! Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 giugno 2021) Una ex concorrente del Grande Fratello Vip ha preso una decisione che cambierà la sua vita completamente: ha deciso dire il mondo della televisione e dello spettacolo. Si tratta di, figlia della showgirl Antonella Mosetti. A raccontarlo è proprio la madre al settimanale Vero.ha preso una decisione molto importante: il mondo dello spettacolo e della televisione non fa per lei. Addio dunque! Articolo completo: dal blog SoloDonna

