Asia Nuccetelli | la drastica scelta dopo il GF VIP | cosa è successo

Asia Nuccetelli rompe il silenzio sui social: l'ex concorrente del GF VIP ha scelto di abbandonare il mondo della tv. Ecco il suo sfogo su Facebook. E' stata al centro dell'attenzione quando è entrata, nel 2016, nella casa del Grande Fratello VIP come concorrente. L'ex gieffina fece molto chiacchierare a causa della sua amicizia con Andrea Damante, anche lui nella casa più spiata d'Italia, che allora era fidanzato con Giulia De Lellis. La figlia di Antonella Mosetti fu attaccata dall'influencer, ...

