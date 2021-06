Asia Nuccetelli | ex del GFVip si ritira dalla tv Lo sfogo sui social

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 giugno 2021)l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rilasciato alcune dichiarazioni chiarendo la sua posizione, proprio sulla sua decisione di voler abbandonare la tv e il mondo dello spettacolo. Queste le parole della 24enne del Grande Fratello Vip: “Chiedo una vita diversa dai miei genitori, non ho scelto dove nascere”, con queste parole ha scelto che cali il silenzio sulla sua vita. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, infatti era in coppia con sua madre Antonella Mosetti, nota showgirl in diversi programmi. “Come avrete visto, ogni mio account ha la privacy. Queste mie parole, invece, saranno pubbliche”. Introduce con queste parole ...