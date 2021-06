Ascolti tv prima serata domenica 27 giugno 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) Ecco quelli che sono stati gli Ascolti Tv della domenica sera 27 giugno 2021. Partiamo con l’analisi dei canali Rai. La prima serata su Rai1 ha visto protagonista la partita degli europei degli ottavi di finale Belgio-Portogallo con un audience pari al 38,9% e circa 7.917.000. Rai 2 invece la seria tv Delitti in Paradiso ha registrato lo share del 6.3% con circa 1.251.000 spettatori. Il classico programma culturale di Rai 4 Kilimangiaro Estate ha registrato invece un audience pari a 645.000 spettatori, ovvero lo share del 3,3%. Passando ai canali Mediaset, su Canale 5 The Winner Is ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 28 giugno 2021) Ecco quelli che sono stati gliTv dellasera 27. Partiamo con l’analisi dei canali Rai. Lasu Rai1 ha visto protagonista la partita degli europei degli ottavi di finale Belgio-Portogallo con un audience pari al 38,9% e circa 7.917.000. Rai 2 invece la seria tv Delitti in Paradiso ha registrato lo share del 6.3% con circa 1.251.000 spettatori. Il classico programma culturale di Rai 4 Kilimangiaro Estate ha registrato invece un audience pari a 645.000 spettatori, ovvero lo share del 3,3%. Passando ai canali Mediaset, su Canale 5 The Winner Is ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti prima Gerry Scotti lunedì tremendo: per lui in risveglio che non si dimentica Scopriamo insieme quali sono i dati di share e ascolti dei restanti programmi e film mandati in ... mentre su Canale 5 il ventisettesimo episodio della prima stagione di Mr Wrong - lezione d'amore. E ...

Boom Belgio - Portogallo: 38,9% su Rai1 e 6,7% su Sky. Canale5 al 10% - La classifica delle varie trasmissioni generaliste in prima serata in ordine di ascolti è stata la seguente. Alla sera Belgio - Portogallo ottiene 7,9 milioni su Rai1 e 1,360 milioni su Sky e diventa ...

Ascolti Tv di domenica 27 giugno RAI - Radiotelevisione Italiana Il Pranzo è Servito, chi è il maggiordomo? Non ci sarà solo un conduttore ed una valletta: ne Il Pranzo è Servito 2021, revival dello storico quiz andato in onda dal 1982 al 1993 prima su Canale 5 e poi su Rete 4 (a condurlo Corrado, Claudio L ...

